21 апреля 2023, 20:15 В Украины и ВСУ нет времени на формальную политику: Зеленский провел спецсовещание (1)

Українські національні новини 2023.04.21 20:43

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Украина и ВСУ не имеют времени на формальную политику и любые непрактичные вещи. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский и отметил, что провел сегодня специальное совещание, передает УНН. Цитата "Провел сегодня и специальное совещание по тем мероприятиям - прежде всего международным, - которые должны состояться в ближайшие недели и месяцы.