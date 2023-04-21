21 апреля 2023, 20:15 В Украины и ВСУ нет времени на формальную политику: Зеленский провел спецсовещание (1)

Українські національні новини 2023.04.21 20:43
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Украина и ВСУ не имеют времени на формальную политику
и любые непрактичные вещи. Об этом сказал Президент Украины Владимир
Зеленский и отметил, что провел сегодня специальное совещание, передает УНН.
Цитата
"Провел сегодня и специальное совещание по тем мероприятиям - прежде всего
международным, - которые должны состояться в ближайшие недели и месяцы.
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