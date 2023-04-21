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21 апреля 2023, 20:15 В Украины и ВСУ нет времени на формальную политику: Зеленский провел спецсовещание

21 апреля 2023, 20:15 В Украины и ВСУ нет времени на формальную политику: Зеленский провел спецсовещание (1)

Українські національні новини 2023.04.21 20:43
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Украина и ВСУ не имеют времени на формальную политику и любые непрактичные вещи. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский и отметил, что провел сегодня специальное совещание, передает УНН. Цитата "Провел сегодня и специальное совещание по тем мероприятиям - прежде всего международным, - которые должны состояться в ближайшие недели и месяцы.
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2023.04.22 (1)

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