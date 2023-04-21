Более миллиона просмотров: YouTube удалил все ролики и каналы ЧВК "Вагнер", - Минкульт (2)

Фокус 2023.04.21 18:05
21 апреля 2023 в 17:52
Фото: РИА Новости | Евгений Пригожин в сопровождении наемников ЧВК "Вагнер"
По словам министра культуры и цифровой трансформации Александра Ткаченко,
наемники используют видеохостинги для вербовки молодежи, которую потом
отправят на войну в Украину.
Администрация видеохостинга YouTube удалила все каналы частной военной
компании "Вагнер", а также видеоролики с суммарным числом просмотров более
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