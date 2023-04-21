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Оккупанты в Мелитополе перевернули установку ПВО

Оккупанты в Мелитополе перевернули установку ПВО (3)

Информационный навигатор 2023.04.21 17:33
17:22 | 21.04.2023 Российские захватчики не справились с управлением и перевернули установку ПВО на одной из улиц оккупированного Мелитополя. Об этом сообщает мэр города Иван Федоров. "Вражеская техника, которая перевозила систему ПВО, не вписалась в поворот: перевернулась на дороге по проспекту Богдана Хмельницкого - в самом центре пока оккупированного Мелитополя", - написал Федоров. Ранее, в Тульской области военная машина с ЗРК, которая передвигалась в
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2023.04.22 (3)

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