Оккупанты в Мелитополе перевернули установку ПВО (3)

Информационный навигатор 2023.04.21 17:33
17:22 | 21.04.2023
Российские захватчики не справились с управлением и перевернули установку
ПВО на одной из улиц оккупированного Мелитополя. Об этом сообщает мэр
города Иван Федоров.
"Вражеская техника, которая перевозила систему ПВО, не вписалась в поворот:
перевернулась на дороге по проспекту Богдана Хмельницкого - в самом центре
пока оккупированного Мелитополя", - написал Федоров.
Ранее, в Тульской области военная машина с ЗРК, которая передвигалась в
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