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Албания лишила граждан россии безвиза

Албания лишила граждан россии безвиза (1)

UA.News 2023.04.21 18:23
UA.NEWS 21 Квітня 2023 17:38 Албания отменила для граждан россии безвизовый режим во время летнего сезона. Об этом сообщила пресс-служба посольства Албании в россии. "Посольство Республики Албания в российской федерации сообщает, что в соответствии с изменениями от 20 апреля 2023 года в постановлении правительства отменяет безвизовый режим для граждан рф (ежегодно с 1 мая по 30 сентября)", - говорится в сообщении ведомства.
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2023.04.22 (1)

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