Албания лишила граждан россии безвиза (1)

UA.News 2023.04.21 18:23
UA.NEWS 21 Квітня 2023 17:38
Албания отменила для граждан россии безвизовый режим во время летнего
сезона.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Албании в россии.
"Посольство Республики Албания в российской федерации сообщает, что в
соответствии с изменениями от 20 апреля 2023 года в постановлении
правительства отменяет безвизовый режим для граждан рф (ежегодно с 1 мая по
30 сентября)", - говорится в сообщении ведомства.
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