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Фокус: Украина

22.04.2023 14:09 ГУР: Опасаясь за свое будущее, российские элиты ищут контактов с Украиной (18)

ДонПресс 2023.04.22 14:33
о словам представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, география, где элиты пытаются получить гарантии для своих семей и имущества, очень широкая, поэтому не ограничивается только Украиной. Делается это прежде всего для избежания будущей ответственности. "Сейчас это в большей степени касается условной бизнес-элиты, но есть уже также и представители политического сегмента верхушки обитателей кремля.
ЭЛИТА, КОНТАКТ, АГРЕССОР, УКРАИНА, ГАРАНТИЯ, ПОСОЛ, Юсов, Украина, Россия
2023.04.22 (18)

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