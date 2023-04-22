22.04.2023 14:09 ГУР: Опасаясь за свое будущее, российские элиты ищут контактов с Украиной (18)

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- В ГУР заявили, что российские "элиты" пытаются выйти на контакт с Украиной : Lenta.ua 16:07
- Российские элиты ищут "гарантии безопасности" для себя после поражения России, - Юсов : РБК-Україна 16:01
- "Элиты" РФ пытаются выйти на контакт с Украиной, среди них - представители верхушки Кремля - ГУР : Главред 15:05
- Хотят "гарантий безопасности". Российские элиты ищут контакты с Украиной, реализуются многие операции - ГУР : New Voice 15:01
- "Элиты" РФ пытаются получить гарантии безопасности после поражения в войне - представитель ГУР МО Украины : Крым.Реалии RFE/RL 14:42
- ГУР: Российские "элиты" ищут контакты с Украиной, чтобы получить гарантии безопасности после поражения рф : СтопКор 14:41
- Российская элита начала искать контакты с Украиной - разведка : Главком 14:35
- 22.04.2023 14:09 ГУР: Опасаясь за свое будущее, российские элиты ищут контактов с Украиной : ДонПресс 14:33
- В России представители "элиты" пытаются выйти на контакт с Украиной: в ГУР назвали причину : ТСН.ua 14:16
- Российские "элиты" ищут контакты с Украиной и другими странами, чтобы получить гарантии безопасности : Преступности.нет 14:09
- "Элиты" рф пытаются получить гарантии безопасности после поражения в войне - разведка : Слово і Діло 13:41
- 22 апреля 2023 13:21 ГУР: "Элиты" РФ пытаются выйти на контакт с Украиной и Западом из-за страха за будущее : Dynamomania.com 13:34
- Разведка: Российская элита ищет контакты с Украиной и другими государствами, чтобы обезопасить себя после поражения : ZN,UA 13:15
- "Элиты" РФ пытаются выйти на контакт с Украиной и Западом из-за страха за будущее - ГУР : УНИАН 13:13
- Представители бизнес- и политической "элит" РФ ищут контакты с Украиной и Западом, - ГУР : Еспресо TV 13:04
- Российская "элита" ищет контакты с Украиной: данные разведки : Новини Live 12:54
- В ГУР заявили, что российские элиты ищут контакты с Украиной и боятся за будущее : MY.UA 01:38
- В ГУР заявили, что российские элиты ищут контакты с Украиной и боятся за будущее : Obozrevatel 01:01