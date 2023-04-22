22.04.2023 14:09 ГУР: Опасаясь за свое будущее, российские элиты ищут контактов с Украиной (18)

ДонПресс 2023.04.22 14:33

о словам представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, география, где элиты пытаются получить гарантии для своих семей и имущества, очень широкая, поэтому не ограничивается только Украиной. Делается это прежде всего для избежания будущей ответственности. "Сейчас это в большей степени касается условной бизнес-элиты, но есть уже также и представители политического сегмента верхушки обитателей кремля.