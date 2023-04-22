В Украину станет удобнее добираться из Австрии и Венгрии: УЗ запускает беспересадочный вагон (10)

Типичный Херсон 2023.04.22 03:18

22.04.2023 Из Австрии и Венгрии станет удобнее возвращаться в Украину, ведь "Укрзализныця" запустила новый беспересадочный вагон сообщением Вена - Чоп - Вена, который начнет курсировать с 24 апреля. Об этом пишет Telegram-канал "Укрзализныци". Сообщается, что поезд будет отправляться из Вены ежедневно в 16:42, Будапешт - Келети 19:19-19:40, прибытие в Чоп в 02:28.