В Украину станет удобнее добираться из Австрии и Венгрии: УЗ запускает беспересадочный вагон (10)

2023.04.22 (10)2023.04.21 (5) →
- "Укрзализныця" запускает беспересадочный рейс Австрия - Украина: расписание : ТСН.ua 09:46
- 22 апреля 2023 08:53 Укрзализныця запускает новый прямой рейс из Австрии : Gazeta.ua 09:43
- Укрзализныця запускает беспересадочный вагон в Австрию : Vesti.ua 09:43
- Украинцы смогут добраться поездом в Австрию : Bigmir)net Новини 09:38
- 22.04.23 09:04 Из Вены в Чоп будет курсировать беспересадочный вагон, - "Укрзализныця". ФОТО : Цензор.Нет 09:32
- В Украину станет удобнее добираться из Австрии и Венгрии: УЗ запускает беспересадочный вагон : Херсон Daily 06:58
- В Украину станет удобнее добираться из Австрии и Венгрии: УЗ запускает беспересадочный вагон : Типичный Херсон 03:18
- "Укрзализныця" запускает беспересадочный вагон международного сообщения: какой маршрут : MY.UA 00:38
- "Укрзализныця" запускает беспересадочный вагон международного сообщения: какой маршрут : УНИАН 00:13