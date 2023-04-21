Латвия передаст Украине все имеющиеся у нее ПЗРК Stinger (3)

Головне в Україні 2023.04.21 22:05

21 апреля 2023 22:01 На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в пятницу министр обороны Латвии Инара Мурниеце объявила о решении передать Киеву все имеющиеся у латвийской стороны переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Об этом сообщает "Европейская правда". "Латвия откликнулась на просьбу Украины о поставках систем противовоздушной обороны и решила передать Украине все средства ПВО Stinger, которые у нас