Пригожин утверждает, что сын Пескова был боевиком ЧВК Вагнера (5)

New Voice 2023.04.21 22:31

21 апреля, 22:08 Пресс-секретарь главы российского режима Дмитрий Песков и его сын Николай (Фото:ndchoulz via Instagram) Хозяин кремлевской так называемой ЧВК Вагнера, олигарх Евгений Пригожин утверждает, что сын пресс-секретаря российского диктатора Николай Песков был наемником. В интервью российскому пропагандисту и "военкору" Александру Симонову Пригожин заявил, что Песков якобы пришел к нему и попросил "забрать его