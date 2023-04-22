Пригожин утверждает, что сын Пескова был боевиком ЧВК Вагнера (5)

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- 22 апреля 2023, 07:38 "Отработал артиллеристом", - Пригожин заявил о службе сына Пескова в ЧВК "Вагнер" : Диалог.ua 08:03
- Пригожин подставил Пескова и закрыл его сыну дорогу на Запад : Цензору.нет 07:15
- Пригожин сообщил, что сын Пескова воевал артиллеристом в ЧВК "Вагнер" : Антикор.com.ua 06:13
- По колено в грязи и дерьме: Пригожин рассказал, что сын Пескова якобы служил в ЧВК "Вагнера" : 24 канал 03:00
- Пригожин поставил жирный крест на судьбе сына Пескова : Николаевские новости 23:53