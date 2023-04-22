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Пригожин утверждает, что сын Пескова был боевиком ЧВК Вагнера

Пригожин утверждает, что сын Пескова был боевиком ЧВК Вагнера (5)

New Voice 2023.04.21 22:31
21 апреля, 22:08 Пресс-секретарь главы российского режима Дмитрий Песков и его сын Николай (Фото:ndchoulz via Instagram) Хозяин кремлевской так называемой ЧВК Вагнера, олигарх Евгений Пригожин утверждает, что сын пресс-секретаря российского диктатора Николай Песков был наемником. В интервью российскому пропагандисту и "военкору" Александру Симонову Пригожин заявил, что Песков якобы пришел к нему и попросил "забрать его
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2023.04.22 (5)

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