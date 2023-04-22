Чехия предложила модернизировать больше танков Т-72 для Украины (7)

Гордон 2023.04.22 00:35

Сегодня 00.30 Чехия предложила модернизировать еще несколько десятков танков Т-72, чтобы усилить военную поддержку Украины. Об этом заявил заместитель чешского министра обороны Даниэль Блажковец в ходе заседания в формате Рамштайн21 апреля, сообщает минобороны Чехии. В рамках трехстороннего проекта с США и Нидерландами по поставке более 90 танков в Украину уже поставлено 37 модернизированных танков Т-72, и каждый