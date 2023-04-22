Чехия предложила модернизировать больше танков Т-72 для Украины (7)

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- 22 апреля 2023 00:17 Чехия будет модернизировать танки T-72 для Украины : Gazeta.ua 00:43
- Чехия предложила модернизировать больше танков Т-72 для Украины : Гордон 00:35
- Чехия готова модернизировать еще десятки танков Т-72 для Украины, - итоги "Рамштайна" : Еспресо TV 00:34
- Чехия предлагает модернизировать больше танков Т-72 и передать их Украине : Антикор.com.ua 00:13
- В Чехии предложили модернизировать больше танков Т-72 для Украины : ОстроВ 00:09
- Чехия готова модернизировать десятки Т-72 для Украины : Bigmir)net Новини 00:08
- Чехия предлагает модернизировать больше танков Т-72 и передать их Украине : New Voice 00:01