Зеленский подписал закон о запрете названий, связанных со страной-террористом Россией (13)

New Voice 2023.04.21 23:16

21 апреля, 23:06 Улицу Московскую в Виннице переименовали в Мариупольскую (Фото:Иван Смиренский via Facebook) Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 апреля, подписал закон о деколонизации топонимов в Украине. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады в карточке закона. Сообщается, что закон О внесении изменений в Закон Украины О географических названиях по деколонизации топонимии и упорядочению использования