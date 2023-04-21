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Фокус: Украина

Зеленский подписал закон о запрете названий, связанных со страной-террористом Россией (13)

New Voice 2023.04.21 23:16
21 апреля, 23:06 Улицу Московскую в Виннице переименовали в Мариупольскую (Фото:Иван Смиренский via Facebook) Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 апреля, подписал закон о деколонизации топонимов в Украине. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады в карточке закона. Сообщается, что закон О внесении изменений в Закон Украины О географических названиях по деколонизации топонимии и упорядочению использования
ЗЕЛЕНСКИЙ, НАЗВАНИЕ, ЗАКОН, УПОРЯДОЧЕНИЕ, ТОПОНИМИЯ, ТОПОНИМ, Зеленский, Вятрович, Украина, Россия
2023.04.22 (13)

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