Зеленский подписал закон о запрете названий, связанных со страной-террористом Россией (13)

2023.04.22 (13)2023.04.21 (2) →
- 22.04.23 07:46 Зеленский подписал закон о запрете имперской пропаганды России и деколонизации топонимии в Украине : Цензор.Нет 08:02
- Деколонизация Украины: Зеленский подписал закон о запрете имперской пропаганды : Слово і Діло 02:11
- 22 апреля 2023, 01:26 Зеленский подписал закон о деколонизации и дерусификации топонимии : Українські національні новини 01:43
- Зеленский подписал закон о деколонизации и дерусификации топонимии : ПрессОрг24 01:43
- Зеленский подписал новый закон, запрещающий географические названия, связанные с РФ : Новини Live 00:54
- 21 апреля 2023 23:53 В Украине больше не будет пропагандирующих РФ географических названий - Зеленский подписал закон : Gazeta.ua 00:44
- Зеленский подписал закон о запрете названий, связанных с РФ : Bigmir)net Новини 00:38
- Президент запустил процесс деколонизации : MY.UA 00:38
- Зеленский подписал закон о запрете названий, связанных с Россией и СССР : Страна.ua 00:16
- Президент запустил процесс деколонизации : ZN,UA 00:15
- В Украине запретили все географические названия, связанные с Россией : MY.UA 00:09
- Зеленский подписал закон о запрете пропаганды российской имперской политики : Еспресо TV 00:04