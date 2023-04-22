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Энергоатом и компания Holtec из США договорились о строительстве в Украине 20 атомных энергоблоков

Энергоатом и компания Holtec из США договорились о строительстве в Украине 20 атомных энергоблоков (13)

Еспресо TV 2023.04.22 06:04
22 апреля, 2023 суббота 05:22 Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" и американская компания Holtec International заключили соглашение о строительстве в Украине до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160 Об этом сообщила пресс-служба Энергоатом в Facebook. 21 апреля президент "Энергоатома" Петр Котин и президент и исполнительный директор компании Holtec International Крис Сингх подписали соглашение о
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