Энергоатом и компания Holtec из США договорились о строительстве в Украине 20 атомных энергоблоков (13)

- В Украине будут построены 20 малых модульных реакторов - Энергоатом : Матриця свободи 08:08
- "Энергоатом" договорился об установке в Украине 20 атомных энергоблоков : РБК-Україна 08:01
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- В Украине 20 построят атомных энергоблоков - Энергоатом : Bigmir)net Новини 07:08
- 22 апреля 2023 05:39 Энергоатом построит в Украине 20 атомных реакторов : Gazeta.ua 06:37
- Энергоатом договорился с американской компанией о строительстве 20 атомных энергоблоков в Украине : New Voice 06:15
- Энергоатом и компания Holtec из США договорились о строительстве в Украине 20 атомных энергоблоков : Еспресо TV 06:04
- "Энергоатом" договорился о строительстве в Украине 20 атомных энергоблоков : Українська правда 04:09
- 22 апреля 2023, 03:27 Энергоатом заключил соглашение о сотрудничестве в развертывании малых модульных реакторов : Українські національні новини 03:43
- Украина заключила сделку на строительство 20 атомных реакторов SMR-160, - Энергоатом : MY.UA 01:08
- Украина заключила сделку на строительство 20 атомных реакторов SMR-160, - Энергоатом : Фокус 01:04