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В Подмосковье мощный пожар, горит цех по утилизации отходов (фото, видео)

В Подмосковье мощный пожар, горит цех по утилизации отходов (фото, видео) (24)

РБК-Україна 2023.04.22 09:01
Люберцы, Суббота 22 апреля 2023 08:53 Фото: в Подмосковье загорелся цех по утилизации отходов (t.me/mchs_official) Автор: Мария Кучерявец В Люберцах (Московская область) сегодня утром разразился масштабный пожар. Там загорелся цех по утилизации пластика и резины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МЧС России. "В Люберцах пожарные локализовали пожар в металлическом цехе по утилизации
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