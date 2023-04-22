22 апреля, 6:51 В РФ оккупанты пытались вывезти 14 грузовиков раненых. Их не пропустили (26)

ICTV Факти 2023.04.22 07:06

Фото: Getty Images В понедельник, 17 апреля, с временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области РФ, захватчики пытались вывезти свои раненых. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Для медицинской эвакуации раненых привлекли 14 грузовых автомобилей. Однако при попытке пересечения государственной границы Украины на территорию РФ, по определенным причинам российская сторона не пропустила