22 апреля, 6:51 В РФ оккупанты пытались вывезти 14 грузовиков раненых. Их не пропустили (26)

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- 22 апреля 2023, 06:56 Генштаб: россияне не пропустили колонну с ранеными оккупантами на территорию рф : Українські національні новини 07:13
- Россия не пропустила колонну с ранеными оккупантами, часть из них погибла - Генштаб : Слово і Діло 07:11
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