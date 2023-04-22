У оккупантов паника из-за взрыва в Мелитополе: на место "хлопка" слетелись полиция и скорая (15)

Главред 2023.04.22 09:35

Алёна Воронина 22 апреля 2023, 09:19 обновлено 22 апреля, 09:21 Мощный единичный взрыв прогремел в северной части города. После этого российские захватчики засуетились. В Мелитополе прогремел мощный взрыв/ Фото иллюстративное: Telegram, УНИАН Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром в субботу, 22 апреля, прогремел мощный взрыв. Его было слышно в северной части города.