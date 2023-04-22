У оккупантов паника из-за взрыва в Мелитополе: на место "хлопка" слетелись полиция и скорая (15)

- В Мелитополе - "хлопок": местные сообщают о мощном взрыве : СтопКор 09:41
- У оккупантов паника из-за взрыва в Мелитополе: на место "хлопка" слетелись полиция и скорая : Главред 09:35
- 22 апреля 2023, 09:08 В Мелитополе утренняя "бавовна": по городу мотаются оккупанты, скорые и пожарные : Диалог.ua 09:33
- 22.04.23 08:32 Утром в оккупированном Мелитополе раздался взрыв : Цензор.Нет 09:32
- В Мелитополь снова пришла "бавовна" - в городе раздался взрыв : ТСН.ua 09:16
- Утренняя "бавовна": в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв - мэр : УНИАН 09:13
- В оккупированном Мелитополе новая "бавовна", оккупанты вызвали скорую и пожарную : Антикор.com.ua 09:12
- В Мелитополе в субботу утром прогремел взрыв - мэр : Українська правда 09:10
- В Мелитополе произошел взрыв в северных районах города : ОстроВ 09:09
- Мэр Мелитополя сообщил об утренней "бавовне" в городе, на место взрыва оккупанты отправили скорую и пожарных : Гордон 09:05
- 22.04.23 08:32 Утром в Мелитополе раздался взрыв : Цензор.Нет 09:02
- Утренняя "бавовна". Жители Мелитополя слышали взрывы в один из районов города - Федоров : New Voice 09:01
- В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв: первые подробности : Новини Live 08:54
- 22 апреля 2023, 08:25 В Мелитополе местные жители сообщают о взрыве : Українські національні новини 08:43
- В Мелитополе раздался взрыв, на место "бавовны" оккупанты отправили "скорую" : РБК-Україна 08:31