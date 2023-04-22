Украина в ближайшие дни получит испанские Leopard 2A4 (14)

Lenta.ua 2023.04.22 11:37

11:15 22 апр 2023. В ближайшие дни Испания поставит Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard 2A4. "После этого будет второй пакет с еще четырьмя танками", - рассказал глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает "Европейская правда". Испания будет поддерживать Украину до тех пор, пока она в этом будет нуждаться. "Это поддержка включает гуманитарную помощь, прием беженцев и поставки оборонительного вооружения", - пояснил министр.