Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры (18)

- Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры : Bigmir)net Новини 14:38
- Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры : ICTV Факти 13:36
- Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры : Фокус 13:34
- Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры : Телеграф.com.ua 13:12
- Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры : 24 канал 13:00
- З0-летие ректорства Михаила Поплавского : Bigmir)net Новини 12:38
- З0-летие ректорства Михаила Поплавского Актуально : ТСН.ua 12:32
- Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры : Obozrevatel 12:16
- Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры : Znaj.ua 11:45
- Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры : УНИАН 11:43
- Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры : Politeka 11:39
- Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры : Гордон 11:35
- Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры : РБК-Україна 11:16
- Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры : Еспресо TV 11:04
- 22 апреля 2023, 09:44 Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры : Українські національні новини 10:13
- Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры : Vesti.ua 10:13
- Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры : Факти 09:04