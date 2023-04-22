Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры (18)

Кореспондент.net 2023.04.22 14:07

Корреспондент.net, 22 апреля 2023, 14:03 Фото: Instagram Михайло Поплавський В университете культуры отметили 30-летие ректорской деятельности Поплавского Поющий ректор на праздновании своего юбилея представил новую книгу "Неизвестный Поплавский", а студенты подарили ему документальный фильм. В столичном университете культуры состоялось торжественноемероприятие по честь30-летияректорской деятельности Михаила Поплавского, во время которого