22 апреля, 10:58 В РФ отменили акцию Бессмертный полк из-за масштабов потерь в Украине - разведка Британии (15)

ICTV Факти 2023.04.22 11:06

Фото: Getty Images Власти РФ в этом году отменили пропагандистскую акцию Бессмертный полк, которая обычно проходила 9 мая. Вероятно, решение было принято, чтобы не демонстрировать масштабы потерь в полномасштабной войне против Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки. Ведомство обращает внимание, что Россия вовсю пытается сохранить