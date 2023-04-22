22 апреля, 10:58 В РФ отменили акцию Бессмертный полк из-за масштабов потерь в Украине - разведка Британии (15)

- Британская разведка объяснила, почему в РФ отменяют марши "Бессмертных полков": будут ясны масштабы потерь : ZN,UA 11:15
- 10:09 22.04.2023 В РФ отменили акции "Бессмертный полк", опасаясь раскрытия масштаба недавних потерь в войне в Украине : Інтерфакс-Україна 11:15
- Британская разведка рассказала, почему в рф отменили марши "Бессмертного полка" : Слово і Діло 11:11
- 22 апреля, 10:58 В РФ отменили акцию Бессмертный полк из-за масштабов потерь в Украине - разведка Британии : ICTV Факти 11:06
- Британская разведка назвала причину отмены "Бессмертного полка" на территории РФ : Головне в Україні 11:05
- В разведке Британии назвали причину отмены "Бессмертного полка" в России : ТСН.ua 10:46
- 22 апреля 2023 09:55 Британская разведка объяснила, почему в РФ отменяют марши "Бессмертного полка" : Gazeta.ua 10:43
- В британской разведке объяснили, что кроется за отменой маршей "Бессмертного полка" : УНИАН 10:43
- Британская разведка назвала причину отмены россией акции "Бессмертный полк" : ПрессОрг24 10:43
- Британия: Россия отменила акцию "Бессмертный полк", потому что боится показать масштаб потерь : УП Європейська правда 10:34
- Британская разведка выяснила, почему РФ отменила шествие "Бессмертного полка" на 9 мая : Еспресо TV 10:34
- Британская разведка назвала причину отмены россией акции "Бессмертный полк" : ДнепрCity.net 10:33
- Британская разведка объяснила, почему на самом деле Кремль отменил марши памяти Бессмертного полка : New Voice 10:31
- 22 апреля 2023, 09:59 Британская разведка назвала причину отмены россией акции "Бессмертный полк" : Українські національні новини 10:13
- Британская разведка назвала настоящую причину отмены "Бессмертного полка" на территории РФ : РБК-Україна 09:46