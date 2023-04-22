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22 апреля, 10:58 В РФ отменили акцию Бессмертный полк из-за масштабов потерь в Украине - разведка Британии

22 апреля, 10:58 В РФ отменили акцию Бессмертный полк из-за масштабов потерь в Украине - разведка Британии (15)

ICTV Факти 2023.04.22 11:06
Фото: Getty Images Власти РФ в этом году отменили пропагандистскую акцию Бессмертный полк, которая обычно проходила 9 мая. Вероятно, решение было принято, чтобы не демонстрировать масштабы потерь в полномасштабной войне против Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки. Ведомство обращает внимание, что Россия вовсю пытается сохранить
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