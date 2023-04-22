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Фокус: Украина

22 апреля 2023, 12:04 СБУ разоблачила 9 вражеских пособников и нашла схрон с российским вооружением в Лимане (12)

Східний варіант 2023.04.22 12:43
В результате оперативных действий в прифронтовом Лимане задержаны 9 местных жителей, которые добровольно пошли на сотрудничество с врагом. Об этом СБУ сообщает в telegram. Среди них - 38-летний житель города, который передавал рашистам информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории района. Коммуникацию с агрессором поддерживал через запрещенную в Украине соцсеть "Одноклассники".
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