На севере военные установили несколько десятков противотанковых минных полей - Наев (12)

Слово і Діло 2023.04.22 12:11

22 апреля 2023, 11:59 Силы обороны на этой неделе обустроили в Северной операционной зоне несколько десятков противотанковых минных полей и заграждений. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook. На севере ситуация остается контролируемой, командиры подразделений и группировок войск от сержанта и до генерала выполняют возложенные на них задачи.