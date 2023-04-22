22 апреля, 11:38 В Черноморске произошел взрыв, есть раненый: мужчина в тяжелом состоянии (13)

ICTV Факти 2023.04.22 12:06

Сегодня, 22 апреля, в городе Черноморск Одесской области произошел взрыв в одном из гаражей гаражного кооператива. По данным местной полиции, в момент взрыва в гараже, принадлежащем 78- летней местной жительнице, находился ее сын. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. На месте работают эксперты-взрывотехники и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Источник: Нацполиция