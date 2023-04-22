22 апреля, 11:38 В Черноморске произошел взрыв, есть раненый: мужчина в тяжелом состоянии (13)

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- В Черноморске Одесской области прогремел взрыв: мужчина в тяжелом состоянии : Vesti.ua 14:13
- В Черноморске Одесской области произошел взрыв: один человек получил ранение : Соцпортал 14:11
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- В Черноморске взрыв разрушил гараж, есть пострадавший : MY.UA 13:08
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