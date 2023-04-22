22 апреля, 15:21 Под Марьинкой РФ заменила десантников "штурмовыми Z- подразделениями" - Дмитрашковский (14)

ICTV Факти 2023.04.22 15:36

Фото: Depositphotos РФ перебросила под Марьинку Донецкой области так называемые штурмовые подразделения Z. Они заменили десантников, которых после значительных потерь отвели на восстановление. Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона Єдині новини. По его словам, в штурмовые подразделения начали набирать по принципу ЧВК Вагнера - то есть людей с криминальным прошлым.