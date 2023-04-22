Китайский посол заявил, что постсоветские страны не суверены (34)

Головне в Україні 2023.04.22 18:35

22 апреля 2023 18:20 Министерство иностранных дел Эстонии вызывает посла Китая из-за заявления китайского дипломата во Франции. Во Франции китайский посол Лу Шайе заявил, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", потому что нет соответствующего международного соглашения, которое бы ратифицировало их статус, пишет ТСН. Кроме того, по вопросу, считает ли он Крым частью Украины, посол заявил,