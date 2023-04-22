Китайский посол заявил, что постсоветские страны не суверены (34)

- Эстония вызвала посла Китая после скандального заявления о суверенитете постсоветских странах : Преступности.нет 19:09
- "А чей Владивосток?" Украинский посол поставил на место китайского коллегу, не знающего, чей Крым : MY.UA 19:08
- Скандальное заявление посла КНР во Франции: в Литве разнесли Пекин : УНИАН 18:43
- Китайский посол заявил, что постсоветские страны не суверены : Головне в Україні 18:35
- Крым был российским: дипломат КНР оскандалился словами о бывших республиках СССР : Фокус 18:34
- 22 апреля 2023, 18:14 Киев остро ответил на заявление посла Китая, усомнившегося в украинской принадлежности Крыма : Диалог.ua 18:33
- Посол Китая во Франции подверг сомнению суверенитет бывших советских республик : ДнепрCity.net 18:33
- Посол Китая во Франции усомнился в суверенитете стран бывшего СССР и статусе Крыма: реакция Украины : New Voice 18:31
- Подыграл Кремлю: посол Китая во Франции оскандалился словами про Украину : Апостроф 18:30
- Посол Китая во Франции заявил, что Крым исторически российский, а государства бывшего СССР "не имеют статуса" : ZN,UA 18:15
- Украина и Эстония отреагировали на заявления посла Китая по поводу Крыма и суверенитета стран : Слово і Діло 18:11
- 17:45 22.04.2023 Постсоветские страны не имеют эффективного статуса в международном праве - посол КНР во Франции : Петр и Мазепа 18:09
- Постсоветские страны не имеют эффективного статуса в международном праве - посол КНР во Франции : MY.UA 18:08
- МИД Эстонии вызовет посла Китая : Bigmir)net Новини 18:08
- Подверг сомнению суверенитет: реакция посольства Украины на заявление китайского дипломата : MY.UA 18:08
- 22 апреля, 17:43 Подверг сомнению суверенитет: реакция посольства Украины на заявление китайского дипломата : ICTV Факти 18:06
- Глава МИД Литвы на слова китайского посла о Крыме и суверенитете стран: Вот почему мы не доверяем Китаю : УП Європейська правда 18:04
- Эстония вызвала посла Китая после скандального заявления: про что идет речь : Новини Live 17:54
- Скандальное заявление посла Китая во Франции: МИД Эстонии вызвало китайского дипломата : УНИАН 17:43
- Посол Китая во Франции назвал Крым "изначально российским", украинское посольство отреагировало : Крым.Реалии RFE/RL 17:42
- Посол Китая сделал скандальное заявление по Украине: ему ответили : ТСН.ua 17:16
- МИД Эстонии вызовет посла Китая из-за сомнений в суверенитете постсоветских стран : Українська правда 17:09
- Посол Китая во Франции подверг сомнению суверенитет бывших советских республик и принадлежность Крыма : Преступности.нет 17:09
- Китайский дипломат выдал, что сомневается в суверенности бывших стран СССР: Эстония уже ответила : MY.UA 17:08
- 22.04.23 17:00 Посол Омельченко упрекнул дипломата Китая во Франции, для которого "не все просто" с суверенитетом Украины и статусом Крыма: В следующий раз пусть скажет, чей Владивосток? : Цензор.Нет 17:02
- Китайский дипломат выдал, что сомневается в суверенности бывших стран СССР: Эстония уже ответила : Obozrevatel 16:46
- МИД Эстонии требует объяснений от представителя Китая из-за сомнений в суверенитете постсоветских стран : ТСН.ua 16:46
- Посол Китая во Франции оскандалился заявлением по Украине и нарвался на жесткий ответ : MY.UA 16:38
- 22.04.23 16:20 МИД Эстонии вызывает посла Китая из-за сомнений в суверенитете постсоветских стран : Цензор.Нет 16:32
- Посол Китая во Франции оскандалился заявлением по Украине и нарвался на жесткий ответ : УНИАН 16:13
- МИД Эстонии вызовет посла Китая из-за сомнений в суверенитете постсоветских стран : УП Європейська правда 16:04
- Посол Китая во Франции подверг сомнению суверенитет всех бывших советских республик : Online.ua 15:57
- Посол Китая во Франции подверг сомнению суверенитет бывших советских республик : РБК-Україна 15:31