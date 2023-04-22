Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Одесской области пьяный несовершеннолетний водитель совершил смертельное ДТП

В Одесской области пьяный несовершеннолетний водитель совершил смертельное ДТП (19)

Одесский Наблюдатель 2023.04.22 19:19
22.04.2023 В Измаильском районе 16-летний местный парень сел за руль легкового автомобиля отца "ВАЗ-21099" и поехал с двумя друзьями кататься. Двигаясь в направлении города Болград, водитель не справился с управлением и столкнулся с запаркованным на обочине грузовым автомобилем DAF под управлением 53-летнего жителя Одесского района. Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, в результате аварии
БОЛГРАД, ОБОЧИНА, ТАЗ, ПЬЯНЫЙ, ПРЕДПЛЕЧЬЕ, ПОДРОСТОК, Одесса, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023