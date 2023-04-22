Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Зеленский ввел в действие санкции против российских партий, Росбанка и Центризбиркома

Зеленский ввел в действие санкции против российских партий, Росбанка и Центризбиркома (27)

Online.ua 2023.04.22 16:57
22 апреля, 16:09 22 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 40 физических и 382 юридических лиц. Источник: указы No 235/2023 и 236/2023 Зеленский ввел новые санкции против юридических и физических лиц РФ Санкции введены в отношении "Росбанка" и Центрального избирательного комитета России, также под санкции попали "Авиакомпания Дальневосточная
САНКЦИЯ, ЗЕЛЕНСКИЙ, МАЛИ, НОВОЕ, ПАРТИЯ, ПОТАНИН, Зеленский, Потанин, Росбанк, Мегаком, ВБ-Сервис, Завод Тула, Ситибайк, ВТБ-Проект, ВТБ-Девелопмент, Ригель, Интеррос, Дальневосточный банк, Россия, Иран, Швейцария, Украина, Донецк, Франция, Германия, Армения, Кипр, Великобритания

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023