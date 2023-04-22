Зеленский ввел в действие санкции против российских партий, Росбанка и Центризбиркома (27)

Online.ua 2023.04.22 16:57

22 апреля, 16:09 22 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 40 физических и 382 юридических лиц. Источник: указы No 235/2023 и 236/2023 Зеленский ввел новые санкции против юридических и физических лиц РФ Санкции введены в отношении "Росбанка" и Центрального избирательного комитета России, также под санкции попали "Авиакомпания Дальневосточная