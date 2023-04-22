ЕС хочет запретить транзит ряда товаров через РФ в рамках нового пакета санкций, - Bloomberg (14)

- ЕС планирует запретить транзит многих товаров через Россию - Bloomberg : Online.ua 21:57
- ЕС планирует запретить транзит многих товаров через Россию - Bloomberg : New Voice 21:46
- Евросоюз планирует ввести запрет на транзит ряда товаров через территорию России : MY.UA 21:38
- 22 апреля, 21:13 Военная, авиационная и космическая промышленность: ЕС хочет запретить транзит товаров через РФ : ICTV Факти 21:36
- ЕС планирует запретить транзит многих товаров через россию в новом пакете санкций - Bloomberg : Громадське телебачення 21:36
- Евросоюз планирует ввести запрет на транзит ряда товаров через территорию России : Хвиля 21:35
- ЕС планирует запретить транзит многих товаров через Россию - Bloomberg : УП Європейська правда 21:34
- ЕС готовится "затянуть гайки" санкций против России : INTVua 21:34
- Евросоюз может запретить транзит многих товаров через РФ - Bloomberg : ZN,UA 21:15
- Евросоюз может запретить транзит через Россию ряда товаров - Bloomberg : ЛІГАБізнесІнформ 21:08
- ЕС намерен запретить транзит ряда товаров через РФ в рамках нового пакета санкций, - Bloomberg : Новости N 20:38
- 22 апреля 2023, 20:26 ЕС готовится "затянуть гайки" санкций против России : Диалог.ua 20:33
- ЕС хочет запретить транзит ряда товаров через РФ в рамках нового пакета санкций, - Bloomberg : РБК-Україна 20:16
- ЕС планирует запретить транзит многих товаров через Россию - Bloomberg : Українська правда 20:09