Сбит российский вертолет и 4 беспилотника, - Генштаб (20)

MY.UA 2023.04.22 20:38

22 апреля, 20:15 Сегодня украинские воины сбили 1 вражеский вертолет Ми-24 и 4 БПЛА (2 разведывательных - "Орлан-10" и "Zala", а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет"). Об этом сообщает Генштаб ВСУ 22 апреля. Читайте также: Год Рамштайна: как работает машина помощи Украине. Ранее в Генштабе сообщили, что самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. Рекомендуем видео: Источник материала Хвиля