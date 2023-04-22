В Херсонской области из-за российской взрывчатки погиб мужчина (15)

ДнепрCity.net 2023.04.22 21:03

22.04.2023 Сегодня, 22 апреля, в Великоалександровской общине Херсонской области из-за вражеской взрывчатки погиб мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА. "В Великоалександровской громаде из-за взрывчатки, оставленной россиянами, погиб мирный житель", - сообщили в ОГА. По данным администрации, трагедия произошла на берегу реки Ингулец, между селами Давыдов Брод и Белогорка.