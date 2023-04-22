Сокрушительные санкции против РФ: Зеленский прокомментировал свое решение (видео) (20)

УНИАН 2023.04.22 22:13

Леся Лещенко 21:47, 22.04.23 Чем жестче будут санкции против России, тем быстрее будет и завершение ее агрессии, считает президент Украины. Зеленский прокомментировал сегодняшние санкции против РФ / Скриншот Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшние санкции против России и заявил, что чем жестче будут ограничения, тем быстрее агрессор завершит войну в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем