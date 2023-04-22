Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, - Генштаб (2)

World News 2023.04.22 20:35

22.04.2023 Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них было отражено около 40 атак противника. Об этом сообщает Генштаб ВСУ 22 апреля. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. "Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск