Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, - Генштаб (2)

World News 2023.04.22 20:35
22.04.2023
Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных
действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них было
отражено около 40 атак противника.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ 22 апреля.
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения
личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск
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