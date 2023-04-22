Погода в воскресенье: как строить планы на выходной день? (2)

MY.UA 2023.04.22 18:08
22 апреля, 17:54
Завтра, 23 апреля в Украине будет облачно с прояснениями. Синоптики
сообща.т, что в некоторых регионах возможен небольшой дождь. Вместе с тем,
температура воздуха прогреется днем поднимется до +20 градусов, информирует
Укргидрометцентр.
В восточных областях, днем и южной части, в Днепропетровской области, в
Карпатах и регионах Прикарпатья небольшой дождь, на остальной территории
без существенных осадков.
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