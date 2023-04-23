В Индонезии произошли два землетрясения (12)

Front News International 2023.04.23 11:28

23 April 2023 -11:59 В воскресенье в Индонезии произошли два землетрясения, на архипелаге Бату, магнитуда которых достигала в среднем 6 баллов. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). Первое землетрясение, которое произошло на архипелаге Бату, было магнитудой 6,1 балла, а через несколько часов произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого достигала 5,8 балла.