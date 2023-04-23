В Индонезии произошли два землетрясения (12)

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- 23 апреля 2023, 11:12 Индонезию сотрясли два мощных землетрясения подряд, есть угроза цунами : Диалог.ua 11:33
- В Индонезии произошли два землетрясения : Front News International 11:28
- 23 апреля 2023 10:02 В Индонезии произошли два мощных землетрясения : Gazeta.ua 10:43
- В Индонезии зафиксировали два мощных землетрясения. Есть угроза цунами : ZN,UA 09:45
- Индонезию всколыхнули сразу два мощных землетрясения: есть угроза цунами : ТСН.ua 09:16
- В Индонезии произошло два землетрясения, есть угроза цунами : Антикор.com.ua 09:12
- В Индонезии произошло два землетрясения, есть угроза цунами : Новости N 09:08
- В Индонезии произошли два землетрясения : ПрессОрг24 07:43
- В Индонезии произошло два сильных землетрясения : Bigmir)net Новини 05:38
- Индонезию всколыхнули два мощных землетрясения : УНИАН 04:13
- 23 апреля 2023, 03:49 В Индонезии произошли два землетрясения : Українські національні новини 04:13