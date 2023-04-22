Оккупанты планируют эвакуацию из Энергодара на начало мая, - мэр Мелитополя (2)

РБК-Україна 2023.04.22 22:16
Энергодар, Запорожская область, Суббота 22 апреля 2023 22:06
Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова
На оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики
готовятся к обороне, а также эвакуации населения, которая, в частности, в
Энергодаре планируется примерно 5 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана
Федорова в эфире телемарафона.
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