Россияне безжалостно ударили по жилым домам, кадры: есть погибшие и раненные, среди них ребенок (18)

Politeka 2023.04.22 10:39

Вражеская армия за прошедшие сутки обстреливала населенные пункты Донецкой области. сегодня, 10:15 В Донецкой области по состоянию на утро 22 апреля зафиксированы массированные обстрелы . Как сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на Донецком направлении 1 человек погиб в Очеретино. В Марьинской общине повреждены три частных дома, а семь в Красногоровке, Максимилианивке и Звездном.