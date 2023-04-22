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Фокус: Украина

Россияне безжалостно ударили по жилым домам, кадры: есть погибшие и раненные, среди них ребенок

Россияне безжалостно ударили по жилым домам, кадры: есть погибшие и раненные, среди них ребенок (18)

Politeka 2023.04.22 10:39
Вражеская армия за прошедшие сутки обстреливала населенные пункты Донецкой области. сегодня, 10:15 В Донецкой области по состоянию на утро 22 апреля зафиксированы массированные обстрелы . Как сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на Донецком направлении 1 человек погиб в Очеретино. В Марьинской общине повреждены три частных дома, а семь в Красногоровке, Максимилианивке и Звездном.
ОБСТРЕЛ, СЛАВЯНСК, ОККУПАНТ, ЛЯХ, МИКРОРАЙОН, РАКЕТА, Лях, Кириленко, Россия, Донецк, Нью-Йорк, Украина
2023.04.23 (18)

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