Россияне безжалостно ударили по жилым домам, кадры: есть погибшие и раненные, среди них ребенок (18)

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- 23 апреля 2023 10:32 Россияне атаковали украинский город. Разрушена многоэтажка : Gazeta.ua 11:43
- Ночью Россия обстреляла Славянск из С-300 : Vesti.ua 11:43
- Бои за Бахмут, обстрелы Железного, Нью-Йорка, Пивденного и Пивничного под Горловкой : Кочегарка Горловская 11:39
- Россияне ночью обстреляли Славянск Донецкой области : Соцпортал 11:11
- Ночью войска РФ ударили ракетами по Славянску : Bigmir)net Новини 11:08
- Россия ночью обстреляла Славянск ракетами из С-300 - фото : ЛІГАБізнесІнформ 11:08
- Россияне выпустили по Славянску ракету С-300 (фото) : Главком 11:05
- 23.04.23 10:40 Рашисты нанесли 2 авиаудара по Угледару, разрушена 9-этажка. Под огнем Марьинка и окрестности Курахово, - ОВА. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 11:02
- Войска РФ снова обстреляли Славянск : Новини Донбасу 10:54
- Ночью Славянск снова подвергся ракетным обстрелам : ZN,UA 10:45
- Враг снова обстрелял Славянск : ПрессОрг24 10:43
- Оккупанты ночью обстреляли Славянск, повреждены несколько домов : Гордон 10:35
- Оккупанты ночью обстреляли из С-300 Славянск : Українська правда 10:09
- 23.04.23 09:43 Россияне в очередной раз обстреляли Славянск. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 10:02
- Ночью армия РФ обстреляла Славянск ракетой С-300 (фото) : РБК-Україна 09:46
- 23 апреля 2023, 09:41 Враг снова обстрелял Славянск : Українські національні новини 09:43
- 23 апреля 2023, 09:37 Оккупанты снова ночью обстреляли Славянск : Східний варіант 09:43