Враг держит в Черном море на боевом дежурстве 10 кораблей (30)

Одесский Наблюдатель 2023.04.23 16:19

23.04.2023 На данный момент в Черном море на боевом дежурстве находится вражеская корабельная группировка, состоящая из 10 кораблей. Об этом сообщили в пресс-службе ОК "Юг". Среди них большой десантный корабль и два подводных ракетоносителя с восемью "Калибрами" на борту. В связи с этим высокой остается угроза ракетного удара, как и повторение вражеских атак дронами-камикадзе типа Shahed-131/136.