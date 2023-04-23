Враг держит в Черном море на боевом дежурстве 10 кораблей (30)

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- Враг держит в Черном море на боевом дежурстве 10 кораблей : Одесский Наблюдатель 16:19
- РФ уменьшила количество ракетоносителей в Черном море : Одесса Медиа 15:56
- Россия уменьшила число боевых кораблей в Черном море : Новини Донбасу 15:54
- Сегодня днем в Черном море на боевом дежурстве два вражеских корабля с "калибрами" на борту : Николаевские новости 15:53
- РФ сосредоточила в Черном море семь кораблей : Новости N 15:38
- Россияне сократили группировку кораблей в Черном море до 7 : FinOboz 15:26
- РФ сосредоточила в Черном море семь кораблей : Ukr-Today.com 15:24
- Генштаб предупредил украинцев о высокой угрозе ракетных атак : Трибун Луганска 15:21
- 14:22 23.04.2023 Россияне сократили группировку кораблей в Черном море до 7 : Інтерфакс-Україна 15:15
- 23 апреля 2023, 15:01 Вражеские корабли в Средиземном море могут нести до 24 "калибров" : Українські національні новини 15:13
- Враг держит в Черном море на боевом дежурстве 10 кораблей : Odessa Online 14:56
- В Черном море ситуация немного изменилась: в ВМС ВСУ назвали число кораблей РФ : УНИАН 14:43
- РФ сосредоточила в Черном море семь кораблей : Bigmir)net Новини 14:38
- В ВСУ назвали число ракетоносителей в Черном море : Соцпортал 14:11
- Число ракетоносителей РФ в Черном море назвали в ВСУ : Lenta.ua 14:07
- 23 апреля, 13:58 РФ вывела на дежурство в Черное море семь кораблей - ВМС ВСУ : ICTV Факти 14:06
- 23.04.2023 13:06 Количество вражеских кораблей в Черном море увеличилось : Одессит.ua 13:56
- ОК "Юг" посчитали количество российских ракетоносителей в Черном море : Vesti.ua 13:43
- РФ держит в Черном море 10 кораблей. Среди них есть ракетоносители : ZN,UA 12:45
- 23 апреля 2023 11:41 Угроза ракетного удара: в Черное море вышли 10 российских кораблей : Gazeta.ua 12:43
- Оккупанты вывели в Черное море большой десантный корабль и два ракетоносителя - ОК "Юг" : Гордон 12:35
- Враг уже долго держит в море подводные ракетоносители и выводит и надводный: о чем это свидетельствует : 24 канал 12:30
- 11:40 23.04.2023 В Черном море находятся 10 российских кораблей, среди них большой десантный корабль и два подводных ракетоносителя - ОК "Юг" : Інтерфакс-Україна 12:15
- Россия вывела в Черное море 2 ракетоносителя: залп "калибров" может достигать 8 единиц : Еспресо TV 12:04
- Угроза остается. В оперкомандовании "Юг" назвали количество российских ракетоносителей в Черном море : Страна.ua 12:01
- Угроза удара остается. В ОК "Юг" посчитали количество ракетоносителей РФ в Черном море : РБК-Україна 11:16
- Угроза в Черном море растет: враг вывел на дежурство 10 кораблей : Новини Live 10:54
- 23 апреля 2023, 07:18 В Черном море россия держит 2 подводных ракетоносителя - Гуменюк : Українські національні новини 07:43
- В Черном море россия держит 2 подводных ракетоносителя - Гуменюк : ПрессОрг24 07:43