Президент Бразилии ответил на приглашение приехать в Украину: отправит спецсоветника (1)

MY.UA 2023.04.22 15:08
22 апреля, 14:39
Новость на украинском
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ответ на приглашение
посетить Украину, чтобы поближе познакомиться с российской агрессией, решил
отправить в наше государство своего специального советника Селсо Аморима.
Об этом заявил руководитель Генерального секретариата президента Бразилии
Марсио Маседо, пишет BBC News Brasil.
"Президент Лула определил и поручил мне сказать, что специальный советник
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