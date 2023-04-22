Президент Бразилии ответил на приглашение приехать в Украину: отправит спецсоветника (1)

MY.UA 2023.04.22 15:08

22 апреля, 14:39 Новость на украинском Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ответ на приглашение посетить Украину, чтобы поближе познакомиться с российской агрессией, решил отправить в наше государство своего специального советника Селсо Аморима. Об этом заявил руководитель Генерального секретариата президента Бразилии Марсио Маседо, пишет BBC News Brasil. "Президент Лула определил и поручил мне сказать, что специальный советник