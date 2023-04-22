В МИД России уточнили число высланных немецких дипломатов (2)

УП Європейська правда 2023.04.22 18:04

Суббота, 22 апреля 2023, 16:46 Количество немецких дипломатов, которых Россия высылает из Москвы в ответ на шаг Берлина, составляет более 20 человек. Об этом российскому агентству "РИА Новости" заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда". "Более 20 немецких дипломатов высылают из России", - сообщила Захарова. По данным российского агентства, количество высланных из Берлина российских дипломатов составляет более 20 человек.