В МИД России уточнили число высланных немецких дипломатов (2)

УП Європейська правда 2023.04.22 18:04
Суббота, 22 апреля 2023, 16:46
Количество немецких дипломатов, которых Россия высылает из Москвы в ответ
на шаг Берлина, составляет более 20 человек.
Об этом российскому агентству "РИА Новости" заявила пресс-секретарь МИД РФ
Мария Захарова, сообщает "Европейская правда".
"Более 20 немецких дипломатов высылают из России", - сообщила Захарова.
По данным российского агентства, количество высланных из Берлина российских
дипломатов составляет более 20 человек.
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