Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харькову и Котлярам (фото) (13)

Медиа-группа Объектив 2023.04.23 11:39

11:36 23.04.2023 Елена Нагорная Фото: Харьковская облпрокуратура Около 22:10 22 апреля российская армия ударила ракетами С-300 с территории Белгородской области, сообщили в Харьковской облпрокуратуре. В Основянском районе Харькова в результате обстрела разрушениям подверглись теплицы и цеха фабрики, а в селе Котляры Безлюдовской громады одна из вражеских ракет попала в частный сектор - поврежден ряд жилых домов и гражданские авто.