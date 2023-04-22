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РФ отменила марш "Бессмертный полк" из-за страха показать масштаб потерь на войне в Украине - разведка Британии

РФ отменила марш "Бессмертный полк" из-за страха показать масштаб потерь на войне в Украине - разведка Британии (1)

Центр журналистских расследований 2023.04.22 14:36
14:23 В британской разведке указывают, что российские власти упразднили проведение в этом году акции "Бессмертный полк", чтобы не показывать масштаб своих потерь на войне в Украине. Выброшенные портреты после акции "Бессмертный полк" в Москве Фото: avmalgin.livejournal Об этом в ежедневном обзоре сообщает Минобороны Великобритании. Как отмечается, Россия пытается сохранить последовательность основного
РАЗВЕДКА, НАЦИСТ, ПРИГОЖИН, БРИТАНИЯ, ПОЛК, ВАГНЕР, Пригожин, Вагнер, Россия, Украина, Великобритания
2023.04.23 (1)

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