РФ отменила марш "Бессмертный полк" из-за страха показать масштаб потерь на войне в Украине - разведка Британии (1)

Центр журналистских расследований 2023.04.22 14:36
14:23
В британской разведке указывают, что российские власти упразднили
проведение в этом году акции "Бессмертный полк", чтобы не показывать
масштаб своих потерь на войне в Украине.
Выброшенные портреты после акции "Бессмертный полк" в Москве Фото:
avmalgin.livejournal
Об этом в ежедневном обзоре сообщает Минобороны Великобритании.
Как отмечается, Россия пытается сохранить последовательность основного
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