Цинизм зашкаливает: в Италии предложили "способ закончить войну" (18)

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- 23 апреля 2023 10:57 "Дайте нам оружие" - секретарь СНБО резко обратился к "миротворцам" : Gazeta.ua 11:43
- Данилов обратился к инициаторам "мирных инициатив" : Соцпортал 11:41
- Данилов о "мирных инициативах": не надо нас сажать за стол переговоров, дайте оружие : ДнепрCity.net 11:33
- Данилов о "мирных инициативах": Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров с Россией, дайте оружие : New Voice 11:31
- 10:57 23.04.2023 Данилов призвал предоставлять Украине больше оружия вместо призывов к переговорам с РФ : Інтерфакс-Україна 11:15
- Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров - Данилов : ZN,UA 11:15
- Оружие - лучший аргумент для РФ: Данилов обратился к "миротворцам" : УНИАН 11:13
- Дайте оружие, а не сажайте постоянно за стол переговоров, - Данилов раскритиковал мирные инициативы : 24 канал 11:00
- 10:41 23.04.2023 Данилов призвал предоставлять Украине больше оружия вместо призывов к переговорам с РФ : Інтерфакс-Україна 11:00
- Данилов о "мирных инициативах": не надо нас сажать за стол переговоров, дайте оружие : РБК-Україна 10:46
- "Оружие - единственный понятный для РФ аргумент": Данилов о "мирном" урегулировании войны : ТСН.ua 10:46
- Данилов о мирных переговорах с рф: оружие - лучший посредник : ПрессОрг24 10:43
- 23 апреля 2023, 10:37 Данилов о мирных переговорах с рф: оружие - лучший посредник : Українські національні новини 10:43
- Данилов к "миротворцам": Не сажайте нас за стол переговоров, дайте нам оружие : Українська правда 10:39
- Данилов: Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров с Россией, дайте оружие : ЛІГАБізнесІнформ 10:38
- В Минобороны Италии предложили Украине сесть за стол переговоров с рф при посредничестве Китая : ОРД-02 10:34
- Глава МИД Италии выступил за переговоры между Украиной и РФ при посредничестве Китая : УП Європейська правда 10:34
- В Минобороны Италии предложили Украине сесть за стол переговоров с рф при посредничестве Китая : Слово і Діло 01:11