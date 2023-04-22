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Цинизм зашкаливает: в Италии предложили "способ закончить войну"

Цинизм зашкаливает: в Италии предложили "способ закончить войну" (18)

Апостроф 2023.04.22 21:00
суббота, 22 апреля 2023, 20:50 В Италии, которая передала Украине десятки артиллерийских установок M109L, считают, что Киев должен сесть за стол переговоров с Кремлем и пробовать договориться о прекращении войны. Об этом, как пишет издание La Stampa, заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто. Глава оборонного ведомства уверен, что нужно остановить "конфликт" и попытаться посадить за один стол двух собеседников, которые не
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2023.04.23 (18)

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