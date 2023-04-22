Китайский посол заявил, что постсоветские страны не суверены (1)

Головне в Україні 2023.04.22 18:35
22 апреля 2023 18:20
Министерство иностранных дел Эстонии вызывает посла Китая из-за заявления
китайского дипломата во Франции.
Во Франции китайский посол Лу Шайе заявил, что бывшие советские страны "не
имеют эффективного статуса в международном праве", потому что нет
соответствующего международного соглашения, которое бы ратифицировало их
статус, пишет ТСН.
Кроме того, по вопросу, считает ли он Крым частью Украины, посол заявил,
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