Оккупанты требуют от жителей левобережной Херсонщины покинуть свои дома - ЦНС (6)

2023.04.23 (6)2023.04.22 (11) →
- На Херсонщине оккупанты принудительно выселяют людей с левого берега Днепра и стягивают туда технику : Obozrevatel 05:16
- На оккупированной части Херсона россияне заставляют местных жителей покинуть свои дома - ЦНС : Слово і Діло 05:11
- Россияне заставляют жителей левобережной Херсонщины покидать собственные дома - ЦНС : ZN,UA 03:45
- 23 апреля 2023, 02:49 россияне заставляют жителей левого берега Херсонщины покинуть свои дома - ЦНС : Українські національні новини 03:13
- Оккупанты требуют от жителей левобережной Херсонщины покинуть свои дома - ЦНС : New Voice 02:46
- Оккупанты требуют от жителей левобережной Херсонщины покинуть дома - ЦНС : Українська правда 01:09