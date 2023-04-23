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Фокус: Украина

Оккупанты требуют от жителей левобережной Херсонщины покинуть свои дома - ЦНС (6)

New Voice 2023.04.23 02:46
23 апреля, 02:33 Россияне выселяют жителей Херсонщины (Фото:Херсонская ОВА/Telegram) Российские оккупанты требуют от жителей левобережной Херсонской области покинуть свои дома вдоль Днепра. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. В частности, в Новой Каховке и поселке городского типа Днепряне россияне заявили местным жителям, проживающим на первой береговой линии Днепра, что они должны срочно уехать из своих домов.
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2023.04.23 (6)

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