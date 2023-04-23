Минкульт проверяет деятельность УПЦ МП в храмах Почаева и Чернигова (12)

Еспресо TV 2023.04.23 01:04

23 апреля, 2023 воскресенье 00:47 Министерство культуры и информационной политики создало комиссию, которая будет проверять использование объектов в храмах Почаева и Чернигова Об этом министр культуры Александр Ткаченко сообщил в эфире телемарафона. "У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по использованию некоторых объектов