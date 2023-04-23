Минкульт проверяет деятельность УПЦ МП в храмах Почаева и Чернигова (12)

2023.04.23 (12)2023.04.22 (6) →
- Минкульт приступил к проверке использования УПЦ МП объектов Почаевской лавры : Матриця свободи 08:38
- Минкульт создал комиссию для проверки использования объектов Почаевской лавры : РІА Мелітополь 08:10
- Минкульт создал комиссию по проверке Почаевской лавры : Vesti.ua 07:43
- Почаевскую лавру проверят: Минкульт создал комиссию : MY.UA 07:38
- Почаевскую лавру проверят: Минкульт создал комиссию : ТСН.ua 07:16
- Минкульт проверит использование Почаевской лавры : Bigmir)net Новини 03:38
- Минкульт создал комиссию по проверке Почаевской лавры : Українська правда 02:39
- Минкульт создал комиссию по проверке Почаевской лавры - Ткаченко : MY.UA 02:08
- Минкульт создал комиссию по проверке Почаевской лавры - Ткаченко : ZN,UA 01:45
- Минкульт проверяет деятельность УПЦ МП в храмах Почаева и Чернигова : Еспресо TV 01:04
- Проверка Почаевской Лавры: в Минкульте была создана специальная комиссия : Новини Live 23:54