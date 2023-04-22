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ЕС хочет запретить транзит ряда товаров через РФ в рамках нового пакета санкций, - Bloomberg

ЕС хочет запретить транзит ряда товаров через РФ в рамках нового пакета санкций, - Bloomberg (1)

РБК-Україна 2023.04.22 20:16
Суббота 22 апреля 2023 20:01 Фото: ЕС (GettyImages) Автор: Дмитрий Браславский Европейский союз намерен предложить запретить транзит ряда товаров через Россию, чтобы усилить соблюдение уже введенных ранее ограничений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Запрет на транзит будет распространяться на многие технологии и другие товары, в том числе несколько типов транспортных средств.
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2023.04.23 (1)

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