ЕС хочет запретить транзит ряда товаров через РФ в рамках нового пакета санкций, - Bloomberg (1)

РБК-Україна 2023.04.22 20:16
Суббота 22 апреля 2023 20:01
Фото: ЕС (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский
Европейский союз намерен предложить запретить транзит ряда товаров через
Россию, чтобы усилить соблюдение уже введенных ранее ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Запрет на транзит будет распространяться на многие технологии и другие
товары, в том числе несколько типов транспортных средств.
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