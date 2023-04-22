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Фокус: Украина

ВСУ сбили российский Ми-24 и 4 беспилотника (3)

Online.ua 2023.04.22 23:57
22 апреля, 23:20 Украинские защитники в субботу, 22 апреля, успешно "приземлили" сразу 5 российских воздушных целей. Источник: Генштаб ВСУ Силы обороны уничтожили несколько враждебных целей В Генштабе сообщили, что ВСУ сбили один вражеский вертолет Ми-24 и четыре беспилотника российских оккупантов. В частности, были уничтожены два разведывательных БПЛА, а именно "Орлан-10" и "Zala", а также два дрона-камикадзе типа "Ланцет".
ОРЛАН, ВЕРТОЛЕТ, ЛАНЦЕТ, КАМИКАДЗЕ, ГЕНШТАБ, ВОИН, Украина, Россия
2023.04.23 (3)

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