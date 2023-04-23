Перспективный украинский боксер Шевадзуцкий потерпел первое поражение в карьере (16)

ZN,UA 2023.04.23 01:15

Видео 23 апреля, 2023, 01:14 Шевадзуцкий прервал серию побед © fightnews.com Украинец не справился с серьезным соперником. Украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Уроженец Кривого Рога в рамках вечера бокса в польском Жешуве встречался с конголезцем Мартином Баколе (19-1, 14 КО). Уже во втором раунде соперник отправил Шевадзуцкого в нокдаун, а во время