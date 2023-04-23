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Кипр заморозил активы нарушителей санкций Британии и США против России

Кипр заморозил активы нарушителей санкций Британии и США против России (15)

УП Європейська правда 2023.04.23 12:04
Воскресенье, 23 апреля 2023, 10:22 Кипр ввел санкции против лиц, названных Соединенными Штатами и Британией за то, что они якобы помогали российским олигархам обходить санкции, наложенные на Москву из-за войны в Украине. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP. Финансовый комиссар Кипра Павлос Иоанну сообщил государственному вещателю CyBC, что активы соответствующих физических и юридических лиц были заморожены.
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