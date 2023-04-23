В ISW подтвердили, что ВСУ зашли на левый берег Херсонщины (15)

- 23 апреля 2023, 08:31 ВСУ зашли на левый берег Херсонщины - ISW : Українські національні новини 08:43
- Украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра: ISW : ZpTown 08:40
- 23 апреля, 8:28 ВСУ заняли позиции на левобережье Херсонcкой области - ISW : ICTV Факти 08:36
- 23 апреля 2023 08:05 ISW: Украинские силы высадились на левом берегу Херсонщины : Dynamomania.com 08:33
- 23 квітня 2023 08:05 ISW: Украинские силы высадились на левом берегу Херсонщины : Dynamomania.com 08:33
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- В 7 км от админцентра. ВСУ заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области - ISW : New Voice 07:46
- 23 апреля 2023 06:38 ВСУ высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области - ISW : Gazeta.ua 07:43
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