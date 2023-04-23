Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В ISW подтвердили, что ВСУ зашли на левый берег Херсонщины

В ISW подтвердили, что ВСУ зашли на левый берег Херсонщины (15)

Слово і Діло 2023.04.23 07:41
23 апреля 2023, 07:28 Украинские силы заняли позицию на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Украинские военные заняли позиции на левобережье Днепра на той части Херсонщины, которая находится под оккупацией и этому достаточно видеоподтверждений. "Геолокационные кадры, опубликованные российским милблогером 22 апреля, обнаруживают, что украинские силы заняли позиции на берегу Днепра севернее
АНТОНОВСКИЙ, ДНЕПР, КОНКА, ПОЛКИЛОМЕТРА, БЕРЕГ, ХЕРСОН, Херсон, Украина, Россия

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023