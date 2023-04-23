Пригожин, вероятно, пытается убедить путина перейти к обороне перед контрнаступлением ВСУ - ISW (17)

Громадське телебачення 2023.04.23 09:36

Ирина Ситникова 23 Апреля 2023 09:26 евгений пригожин Скриншот Владелец ЧВК "Вагнера" евгений пригожин, которого СМИ называли "поваром путина", вероятно пытается убедить президента россии перейти к обороне и сосредоточиться на удержании нынешней линии фронта перед контрнаступлением украинских военных. Такой вывод сделали аналитики Института изучения войны (ISW). 21 апреля пригожин в ответ на вопросы журналистов после "Рамштайна-11