Пригожин, вероятно, пытается убедить путина перейти к обороне перед контрнаступлением ВСУ - ISW (17)

- 23 апреля 2023, 09:51 Военное командование рф пытается уговорить путина перейти к оборонным операциям, - ISW : Східний варіант 10:13
- Военное руководство РФ пытается убедить Путина перейти к обороне, - ISW : РІА Мелітополь 10:10
- 23.04.2023 09:37 В ISW отметили попытки военных властей РФ убедить Путина в переходе к обороне : ДонПресс 10:03
- Пригожин, вероятно, пытается убедить путина перейти к обороне перед контрнаступлением ВСУ - ISW : Громадське телебачення 09:36
- 23 апреля, 8:37 Военное руководство РФ хочет перейти к обороне, но не может это прямо сказать Путину - ISW : ICTV Факти 09:06
- Пригожин и Минобороны РФ пытаются убедить Путина уйти в оборону в Украине - ISW : Главред 09:05
- 23.04.23 09:00 Военные РФ хотят перейти к обороне, Путин требует атак, - ISW : Цензор.Нет 09:02
- В чем Пригожин хочет убедить Путина перед потенциальным контрнаступлением ВСУ: что говорят ISW : 24 канал 09:00
- 07:44 23.04.2023 Пригожин и российское военное руководство пытаются убедить Путина перейти к обороне занятых позиций, но безуспешно : Інтерфакс-Україна 08:30
- Пригожин в ожидании контрнаступления ВСУ убеждает Путина изменить тактику войны, - ISW : Новини Live 07:54
- Военное командование РФ пытается убедить Путина перейти к обороне - ISW : ТСН.ua 07:46
- Путина пытаются убедить перейти к обороне на фоне контрнаступления ВСУ - аналитики : УНИАН 07:43
- Военное командование рф пытается убедить путина перейти к удержанию позиций - ISW : Слово і Діло 07:11
- Военное руководство РФ хочет перейти к обороне, но не может убедить Путина - аналитики : Українська правда 06:39
- Военное руководство РФ пытается убедить Путина перейти к обороне, - ISW : РБК-Україна 06:16
- Пригожин и командование оккупантами просят Путина "заморозить" войну, перейдя к обороне - ISW : MY.UA 06:08
- Пригожин и командование оккупантами просят Путина "заморозить" войну, перейдя к обороне - ISW : Obozrevatel 05:46