Гуменюк прокомментировала информацию об украинских военных на левом берегу Херсона (15)

- В ВСУ прокомментировали слухи о высадке на левобережье Херсонщины: Наберитесь терпения : ЛІГАБізнесІнформ 11:38
- Гуменюк прокомментировала информацию о вероятной высадке ВСУ на левобережье Херсонщины : Еспресо TV 11:34
- В ОК "Юг" отреагировали на возможную высадку ВСУ на оккупированной части Херсонщины : Трибун Луганска 11:20
- Гуменюк об информации о высадке ВСУ на левом берегу: Наберитесь терпения : Українська правда 11:09
- "Очень сложная работа продолжается, нужна информационная тишина", - в ВСУ прокомментировали возможное продвижение на Херсонщине : Преступности.нет 11:09
- "Работа продолжается". В ВСУ прокомментировали возможную высадку на левый берег Херсонщины : Новини Донбасу 10:54
- Продолжается сложная работа: Гуменюк об информации о "высадке" ВСУ на левый берег Херсонщины : ПрессОрг24 10:43
- "Нужно набраться терпения": в ВСУ сделали заявление по "высадке войск" на левобережье Херсонщины : Главред 10:35
- 23.04.23 10:07 На левобережье Херсонщины оккупанты готовятся к мощной обороне, - ОК "Південь" : Цензор.Нет 10:32
- На левобережье Херсонщины оккупанты готовятся к мощной обороне, - ОК "Юг" : Судово-юридична газета 10:17
- Гуменюк прокомментировала информацию об украинских военных на левом берегу Херсона : ZN,UA 10:15
- 23 апреля 2023, 09:19 Продолжается сложная работа: Гуменюк об информации о "высадке" ВСУ на левый берег Херсонщины : Українські національні новини 09:43
- 23 апреля 2023 07:17 "Идет сложная работа" - Гуменюк о "высадке ВСУ" на левобережье Херсонщины : Gazeta.ua 07:43
- Надо набраться терпения, - ОК "Юг" об информации ISW по "ВСУ на левом берегу Днепра" : 24 канал 07:00