Гуменюк прокомментировала информацию об украинских военных на левом берегу Херсона (15)

ZN,UA 2023.04.23 10:15

23 апреля, 2023, 10:00 © Детектор Медиа Наталья Гуменюк призвала набраться терпения. Американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что украинские военные заняли позиции на оккупированном врагом левобережье Херсонщины. Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк не подтвердила и не опровергла такую информацию и призвала к информационной тишине. "Я хочу, чтобы все понимали, что очень сложная работа продолжается, когда