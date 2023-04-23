Министры G7 настаивают на расширении "зерновой сделки" - СМИ (11)

УНИАН 2023.04.23 08:43
Вероника Прохоренко
08:35, 23.04.23
Речь идет о соглашении об экспорте украинского зерна Черным морем.
Министры G7 хотят продлить и расширить "зерновую сделку" / фото УНИАН
Министры стран "Большой семерки" (G7) настаивают на продлении и расширении
соглашения по поводу экспорта украинского зерна черноморской акваторией.
Свои предложение министры сельского хозяйства стран Организации
опубликовали в рамках совместного коммюнике, которое удалось составить за
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